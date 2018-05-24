Звезда сериала «Две судьбы» борется с раком брюшной полости

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 58-летний актер Владимир Стержаков борется с онкологическим заболеванием. О болезни Стержакова знали лишь самые близкие, в том числе друг Марат Башаров, пишет «СтарХит».



Актер признался ведущему Андрею Малахову во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что никогда себя не жалел и не любил сочувствующие, скорбные лица лица. «У меня рак в брюшной полости. На самом деле, это слово страшное. Мы запуганы им до панического состояния. Я тоже прошел через это», – поделился Стержаков.



Коллеги артиста также поделились, что им однажды пришлось вызывать «скорую» через 15 минут после начала спектакля. Марат Башаров признался, что Стержаков просил его никому не рассказывать о болезни, и он хранил его тайну.



О своей болезни Владимир Стержаков узнал уже на четвертой стадии. И решил не мучить своих родных и принять снотворное. Однако впоследствии отказался от этого шага и согласился на операцию.



В студии телеканала «Россия 1» появилась и жена актера. Она посоветовала всем, оказавшимся в такой сложной ситуации, не впадать в панику и не зацикливаться на болезни, проводить вместе больше времени, поддерживать друг друга.



Владимир Стержаков – советский, российский актер, известный по сериалам «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Маргоша», «Такси-блюз», «Мусорщик», «Доярка из Хацапетовки» и «Две судьбы».



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