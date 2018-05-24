Порошенко в кабине машиниста открыл тоннель в Европу

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко проехал в кабине машиниста первого поезда, который был пущен через открытый сегодня после реконструкции Бескидский железнодорожный тоннель во Львовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — заявил Порошенко.

Бескидский тоннель длиной 1 тыс. 750 м является частью Львовской железной дороги и расположен между станцией Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и станцией Скотарское (Закарпатская область). Тоннель, который в однопутном варианте был построен еще в 1886 году, входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия).

В 2007 году было решено построить новый, двухпутный, в нескольких десятках метров от старого. Старый тоннель связан тремя переходами с новым и используется для эксплуатационных и эвакуационных нужд. Длина нового тоннеля составляет 1 тыс. 822 м, он прошел на глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Для Украины новый Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, так как по этому маршруту перевозятся грузы по направлению к западной границе страны, а также более 60 процентов транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.