Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника

Фарид Мухаметшин: «Нельзя раскалывать по языковой проблеме нашу многонациональную страну»

24 мая 2018, 17:26 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин: «Нельзя раскалывать по языковой проблеме нашу многонациональную страну» Фарид Мухаметшин не исключил того, что обсуждение языкового вопроса может продолжиться в Татарстане или в полпредстве Татарстана в Москве.
Парламентская делегация Татарстана отправилась в Москву
Глава Госсовета РТ встретился с Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Асхатом Нускабаем
В Татарстане, несмотря на отказ Госдумы, намерены ввести трудоустройство выпускников по направлению
Глава Госсовета РТ призвал искать новую форму работы Конгресса татар
Фарид Мухаметшин назвал оригинальным Послание Президента РФ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин уверен, что нельзя раскалывать по языковой проблеме многонациональную Россию. Об этом он заявил сегодня на заседании республиканского парламента в ходе обсуждения законопроекта о добровольном изучении родных языков.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин заметил, что поступают предложения не так сильно Татарстану настаивать по языковому вопросу и находить иную форму. «Мы выразили волю своих избирателей. Каждый день наши жители задают вопрос, как быть с родным, как быть с государственным языком», — сказал он.

«Родной язык — это язык многонациональной России. И Владимир Путин (Президент РФ — прим. Т-и), и все руководители нашей страны говорят, что наша страна духовно богата традициями и обычаями каждого народа, которые собирают и передают их из поколения в поколение. Этим живет такая огромная по территории Российская Федерация», — отметил глава татарстанского парламента. По его словам, обеспокоенность, которая прозвучала у депутатов, как раз говорит о том, что нельзя раскалывать по языковой проблеме нашу многонациональную страну.

«Думаю, что понимание будет и в федеральном центре, и у депутатов, которые внесли этот законопроект», — добавил Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета подчеркнул, что нужно подумать, как выйти из этой ситуации. При этом он отметил: «В рамках федеративного устройства страны есть хороший путь рассмотрения данного вопроса — сесть и выслушать друг друга, как двигаться дальше. Мы за единую Россию, за мир и согласие в этой огромной стране».

Фарид Мухаметшин не исключил того, что обсуждение вопроса может продолжиться (как предложила депутат Ксения Владимирова) в Татарстане или в полпредстве Татарстана в Москве, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter