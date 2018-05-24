Фарид Мухаметшин: «Нельзя раскалывать по языковой проблеме нашу многонациональную страну»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин уверен, что нельзя раскалывать по языковой проблеме многонациональную Россию. Об этом он заявил сегодня на заседании республиканского парламента в ходе обсуждения законопроекта о добровольном изучении родных языков.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин заметил, что поступают предложения не так сильно Татарстану настаивать по языковому вопросу и находить иную форму. «Мы выразили волю своих избирателей. Каждый день наши жители задают вопрос, как быть с родным, как быть с государственным языком», — сказал он.

«Родной язык — это язык многонациональной России. И Владимир Путин (Президент РФ — прим. Т-и), и все руководители нашей страны говорят, что наша страна духовно богата традициями и обычаями каждого народа, которые собирают и передают их из поколения в поколение. Этим живет такая огромная по территории Российская Федерация», — отметил глава татарстанского парламента. По его словам, обеспокоенность, которая прозвучала у депутатов, как раз говорит о том, что нельзя раскалывать по языковой проблеме нашу многонациональную страну.

«Думаю, что понимание будет и в федеральном центре, и у депутатов, которые внесли этот законопроект», — добавил Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета подчеркнул, что нужно подумать, как выйти из этой ситуации. При этом он отметил: «В рамках федеративного устройства страны есть хороший путь рассмотрения данного вопроса — сесть и выслушать друг друга, как двигаться дальше. Мы за единую Россию, за мир и согласие в этой огромной стране».

Фарид Мухаметшин не исключил того, что обсуждение вопроса может продолжиться (как предложила депутат Ксения Владимирова) в Татарстане или в полпредстве Татарстана в Москве, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению.