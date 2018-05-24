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Росгвардейцы следили за порядком на «Последнем звонке» в Казани

24 мая 2018, 17:11 , Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Росгвардейцы следили за порядком на «Последнем звонке» в Казани В мероприятии на Кремлевской набережной участвовали выпускники 162 казанских школ.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Росгвардейцы охраняли участников казанского «Последнего звонка», сообщает пресс-служба силового ведомства.

С 22 по 26 мая в школах Татарстана проходят мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок». Одно из самых массовых мероприятий состоялось в Казани на Кремлевской набережной. В нем участвовали выпускники 162 казанских школ – более 6,5 тысячи ребят.

Сотрудники Росгвардии и полицейские обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения торжества.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.

 


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