Росгвардейцы следили за порядком на «Последнем звонке» в Казани

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Росгвардейцы охраняли участников казанского «Последнего звонка», сообщает пресс-служба силового ведомства.

С 22 по 26 мая в школах Татарстана проходят мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок». Одно из самых массовых мероприятий состоялось в Казани на Кремлевской набережной. В нем участвовали выпускники 162 казанских школ – более 6,5 тысячи ребят.

Сотрудники Росгвардии и полицейские обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения торжества.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.