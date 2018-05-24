В сквере Аксенова стартовал новый сезон уличных кинопоказов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В казанском сквере Аксенова прошло мероприятие «В городском саду играет...», приуроченное к новому сезону фильмов под открытым небом – «Киносреда», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Для казанцев выступили духовой оркестр МВД РТ. Также в программе киномероприятия состоялась викторина, посвященная советскому кинематографу. А затем любители кинематографа смогли насладиться показом фильма под открытым небом «Завтра была война» режиссера Юрия Кара.
Цикл уличных кинопоказов «Киносреда» проходит третий год. Проект стал популярным и в настоящее время проводится во многих районах Татарстана.
В течение всего летнего периода каждую среду на площадке сквера Аксенова будут проходить показы национальных, отечественных и мировых кинолент.
Вход на площадку бесплатный.