Все новости Татарстан Россия

Культура

В сквере Аксенова стартовал новый сезон уличных кинопоказов

24 мая 2018, 20:44

В течение всего летнего периода каждую среду на площадке сквера Аксенова будут проходить показы национальных, отечественных и мировых кинолент.
В парке Урицкого покажут «Белое солнце пустыни»
В казанском сквере Аксенова покажут новый фильм с Риналем Мухаметовым
Казанцы встретятся с киногруппой фильма «Курбан-роман: история с жертвой»
В казанском сквере Аксенова покажут цикл «татарометражек»
В Казани под открытым небом покажут фильм «Курьер» Карена Шахназарова

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В казанском сквере Аксенова прошло мероприятие «В городском саду играет...», приуроченное к новому сезону фильмов под открытым небом – «Киносреда», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Для казанцев выступили духовой оркестр МВД РТ. Также в программе киномероприятия состоялась викторина, посвященная советскому кинематографу. А затем любители кинематографа смогли насладиться показом фильма под открытым небом «Завтра была война» режиссера Юрия Кара.

Цикл уличных кинопоказов «Киносреда» проходит третий год. Проект стал популярным и в настоящее время проводится во многих районах Татарстана.

В течение всего летнего периода каждую среду на площадке сквера Аксенова будут проходить показы национальных, отечественных и мировых кинолент.

Вход на площадку бесплатный.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter