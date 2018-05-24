МТС и SAP создали центр экспертизы для ритейла

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). МТС и производитель программного обеспечения SAP объявили о создании центра экспертизы в области интеграционных решений для ритейла. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Одним из направлений деятельности компаний станет разработка цифровых решений для корпоративных клиентов.

МТС и SAP заключили контракт на поставку комплексного программного обеспечения для федеральной сети салонов «РТК», в том числе – решений для автоматизации розничного бизнеса и анализа бизнес-процессов, а также платформы хранения и обработки данных для ведения бизнеса в режиме онлайн.

Кроме того, МТС планирует дополнить наработанными совместно с SAP компетенциями портфель цифровых решений и предложить своим клиентам полный комплекс услуг по системной интеграции.