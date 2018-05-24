Президент РФ предложил на пост гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы Правительства Дмитрию Рогозину занять пост генерального директора «Роскосмоса». Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров может перейти на работу в «Ростех», говорится в сообщении агентства.

Для того чтобы корпорация сплотилась, в ней должны работать хорошие организаторы и высококлассные ученые и специалисты, отметил глава государства. Рогозин обещал, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие.

«Роскосмос» является государственной корпорацией, которая была создана по инициативе Рогозина. Корпорация управляет космической областью деятельности государства. В 2015 году Кабмин РФ назначил руководителем Игоря Комарова.