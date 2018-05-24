В самом большом детском саду Елабуги появился бассейн

(Елабуга, 24 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в детском саду № 35 Елабуги открыли новый бассейн. Дошкольное учреждение было построено в 1994 году, уже тогда планировалось, что в здесь появится бассейн.

Во время строительных работ было вывезено все старое оборудование, от прежнего помещения остались лишь стены. Бассейн получился ярким и красивым, с отдельными душевыми кабинками и кабинетами для медсестры и плаврука.

«Здесь мы установили самое современное оборудование стоимостью в более чем 500 тыс. руб., также оно безопасное. В бассейне теплые полы, что немаловажно», – отметил начальник управления образования Ривал Зарипов.

В этом году здесь также отремонтируют фасад здания и заменят окна, на эти цели деньги будут выделены из республиканского бюджета, сообщил глава района Геннадий Емельянов, который пришел поздравить детей. Сегодня это самое большое дошкольное учреждение в городе, которое посещают 318 детей. Уроки плавания начнутся с нового учебного года.

