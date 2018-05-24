Татьяна Воропаева о законопроекте РФ: «Что за санкции появляются в области языка, непонятно»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Федеральный законопроект об изучении родных языков отдаляет народы друг от друга, а появляющиеся в языковой области санкции непонятны. Об этом заявила сегодня на 38-м заседании Госсовета Татарстана V созыва депутат Татьяна Воропаева.

Речь идет о законопроекте по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ).

«Меня переполняют чувство глубокого возмущения и ощущение крайней несправедливости в связи с внесением в Государственную Думу законопроекта в части изучения языка. Считаю, что инициаторы замахнулись на самое ценное и святое для нашей многонациональной семьи народов России – на родной язык. Я за обязательное изучение национального языка. Считаю: "нет" надо сказать факультативу, который предполагает свободное посещение. Это вызовет и сокращения учителей, и, безусловно, пробелы в подготовке кадров», – подчеркнула парламентарий.

«Я иногда недоумеваю: что с нами случилось? Изучали язык, и не было проблем. Да, программы изменить надо: для русскоязычной аудитории сделать ставку на разговорный язык. Почему когда беда, мы вместе, а как вопрос языка – начали выдумывать? Сегодня наши ученики до конца не понимают важность изучения языка, но когда начнут работать в разных областях, то, как важно знать язык, они точно поймут», – добавила депутат.

По словам Воропаевой, состоя на государственной службе, она поняла, насколько нужен татарский язык. «Приедешь в село и так хочется, обращаясь к дояркам, механизаторам, поздравить их на их родном языке с праздниками, с победами, просто поздороваться, спросить, как дела. Очень жаль, что мы в свое время не изучали татарский язык. Мне в жизни пришлось столкнуться с замечательной женщиной, к сожалению, ее нет уже в живых. За мной остался осадок: когда я к ней приезжала, она всегда старалась со мной пообщаться, но за исключением нескольких слов и выражений мои познания татарского кончались», – отметила она.

«Сколько таких областей, где нужен будет язык. Давайте подумаем о будущем наших детей. У меня внук сейчас песни поет на татарском языке, а я радуюсь. Лишь бы продолжали изучение языка не только в садике, но и в школе. Почему знание английского ни у кого не вызывает сомнений? Где же наше искреннее отношение к родному языку братьев-татар?» – продолжила депутат.

По ее мнению, данный законопроект «режет по самому дорогому – языку матери, который мы тоже должны знать, коль живем рядом». «И многие татары связали судьбы с русскими, имеют детей. В чем проблема, я не понимаю? Дайте возможность нам самим определиться по количеству часов и как преподавать: или это факультатив, или обязательно. Уважаемые инициаторы, родители, давайте задумаемся о будущем наших детей», – заключила Воропаева.