Депутат ГС РТ Юнусов о законопроекте по изучению родных языков: Попахивает геноцидом

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Госсовета РТ Рафаэль Юнусов эмоционально высказался относительно законопроекта о добровольном изучении родных языков.

Юнусов выступил категорически против принятия этого федерального законопроекта. «Язык матери...Говоря на этом языке, отцы созидали, пели песни, стихи сочиняли, развивали науку, культуру. И это мы хотим уничтожить? О чем вообще речь? У меня на языке вращается одно слово. Оно нехорошее, но попахивает каким-то понятием геноцида. Извините. Как мы можем посягать на такие ценности. Татарстан — это пример для всей России, здесь мы можем наблюдать гармоничное сочетание разных культур, где уважают традиции народов, населяющих республику», — высказался с трибуны Госсовета депутат.

«Я с крайним удивлением эти полгода наблюдаю за тем, что происходит. Мы вынуждены снова возвращаться к этой же теме. Душой, телом и умом не понять, о чем идет речь. Россия — огромная страна, великая. В ней проживают сотни народов. Ощущение такое, что у нас в стране, в республике более важных вопросов нет. У нас все в порядке в экономике, культуре, других проблем нет», — поделился Юнусов впечатлениями об обсуждении языкового вопроса, который длится с осени 2017 года.

Парламентарий высказался против законопроекта о добровольном изучении родных языков. «Категорически нет! Это какие-то происки. Я вижу в этом попытку разбалансировать ситуацию в стране, посеять вражду между народами», — заключил Юнусов.