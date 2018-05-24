В столице Татарстана стартуют лекции «Казань глазами инженера»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» стартует цикл лекций «Казань глазами инженера». 26 мая в рамках лектория «Как читать Казань» состоится лекция «История инженерных революций. Мир, Россия, Казань», сообщает пресс-служба центра.

Идеолог проекта – выпускник КГАСУ Айрат Багаутдинов, историк инженерии, экскурсовод и лектор. Он также является автором книги «Что придумал Шухов» (опубликована в 2016 году), автором идеи и ведущим сериала «Дело техника».

Слушатели лекции узнают, как работают самые распространенные конструкции и научится «видеть» структуру зданий сквозь фасады. Спикер расскажет о том, как римляне изобрели арку и открыли современную архитектуру, когда инженеры перестали строить наугад и начали рассчитывать здания, как люди научились строить мосты пролетом до 2 км, а также о многом другом.

Теория будет сопровождаться примерами из казанской архитектуры: сводами храмов, мостами Миллениум и Горбатый, перекрытием цирка, Александровским пассажем, железнодорожными мостами и Романовским мостом.

Вход на мероприятие бесплатный.