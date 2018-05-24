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Экономика и финансы, Общество

ВСМ Москва – Казань может получить финансирование из планируемого инфраструктурного фонда

24 мая 2018, 15:59

ВСМ Москва – Казань может получить финансирование из планируемого инфраструктурного фонда О возможности создания фонда для финансирования инфраструктурных проектов рассказал на ПМЭФ Силуанов.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань может получить финансирование из запланированного инвестиционного фонда. Об этом первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин заявил в интервью ТАСС.

По мнению собеседника агентства, именно такие проекты и должны финансироваться из подобного фонда. Сама же модель строительства магистрали с использованием механизмов концессии, инфраструктурной ипотеки уже вполне может быть воплощена в жизнь, добавил Мишарин.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об обсуждении в Правительстве создания фонда для финансирования инфраструктурных проектов.

Ранее Мишарин говорил о начале строительства в России высокоскоростной железнодорожной магистрали уже в этом году. 


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