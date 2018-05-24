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В Казани за неделю судебные приставы навестили сотню должников по штрафам

24 мая 2018, 16:07

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходило в Казани с 14 по 23 мая.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани за неделю судебные приставы навестили сотню должников по штрафам, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходило в Казани с 14 по 23 мая. Его задачей являлось привлечение к ответственности неплательщиков административных штрафов, которые выписали полицейские на транспорте, а также штрафов за нарушение ПДД.

Судебные приставы и сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте посетили 94 должников.

По 52 производствам представители закона вручили требования о погашении долга. В 37 случаях постановили удерживать деньги из зарплаты должников, а по 60 неплательщикам вынесены постановления о взыскании средств, находящихся в банках или других кредитных организациях.


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