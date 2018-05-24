КАМАЗ рассматривает возможность продажи аэропорта «Бегишево»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» не исключает продажи аэропорта «Бегишево». Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании Сергей Когогин.

На вопрос, планирует ли автоконцерн в будущем продать аэропорт как непрофильный актив, Когогин сказал, что «допускает такую возможность».

Однако с данным решением компания не торопится, подчеркнул гендиректор КАМАЗа.

Автоконцерн купил «Бегишево» за 150 млн рублей. Сейчас его балансовая стоимость составляет от 700 млн до 1 млрд рублей. Переговоры с потенциальными покупателями пока не ведутся, однако желающие приобрести воздушную гавань уже есть, уточнил Когогин.