Еврокомиссия завершила антимонопольное дело «Газпрома»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело в отношении «Газпрома» без предписания о выплате штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК.

«Газпром» и Евросоюз договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК наложила на российскую компанию обязательства обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

«Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для „Газпрома“ в рамках статьи девятой антимонопольного регулирования Евросоюза», — следует из сообщения.

Если российский газовый холдинг нарушит обязательства, Еврокомиссия наложит штраф в размере до 10 процентов глобального оборота холдинга, уточняет ЕК. Таким образом, ЕК пока не налагает штрафы на «Газпром» в рамках антимонопольного дела.

Еврокомиссия может работать по седьмой статье антимонопольного регулирования, которая предусматривает возможность наложить на компанию, против которой ведется расследование, штрафы за нарушение правил конкуренции ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕК призвала Россию и Украину как можно скорее провести переговоры по газовому транзиту.