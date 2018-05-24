Игроки сборной России переоделись в форму стран-участниц чемпионата мира

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Футболисты сборной России после одной из тренировок переоделись в форму стран-участниц чемпионата мира, чтобы таким необычным образом поприветствовать гостей мундиаля. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ФИФА.

В футболках сборных стран-участниц чемпионата мира игроки, тренерский штаб и менеджмент сборной России провели фотосессию. Голкипер команды Игорь Акинфеев, облачившийся в футболку сборной Германии, отметил, что Россия полностью готова к приезду ведущих сборных планеты. «Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионат мира. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», — отметил Акинфеев.

Футболисты казанского «Рубина» Сослан Джанаев, Федор Кудряшов и Владимир Гранат надели форму сборных Дании, Колумбии и Марокко соответственно.