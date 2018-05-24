(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Беспилотник КАМАЗа будет перевозить пассажиров бизнес-класса в аэропорту «Бегишево». Об этом рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор автоконцерна Сергей Когогин корреспонденту ИА «Татар-информ».

Эксплуатацию беспилотников в аэропорту запустят после завершения чемпионата мира по футболу. На беспилотной машине пассажиры смогут доехать от здания аэропорта к трапу самолета.

До создания в России нормативной базы по регулированию беспилотного транспорта вся ответственность за его эксплуатацию ложится на руководителей предприятий, использующих беспилотники. Так, за безопасность беспилотника, который будет работать в «Бегишево», станет отвечать директор аэропорта.

По словам гендиректор КАМАЗа, для ознакомления с работой беспилотного транспортного средства в «Бегишево» уже приезжали представители региональных аэропортов.

Кроме того, Когогин отметил, что беспилотник дешевле, чем большие автобусы, которые обычно перевозят пассажиров до самолета. Вместо автобусов за 30 – 50 млн рублей КАМАЗ готов предложить беспилотные транспортные средства примерно за 10 млн рублей.