Шаймиев о языках: Парламент РТ не может принять нарушающее Конституцию РФ решение

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Парламент Татарстана не может принять положительное решение по законопроекту об изучении родных языков, так как это означало бы нарушение Конституции Российской Федерации. Об этом сегодня на 38-м заседании Государственного Совета РТ V созыва заявил Государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ).

Шаймиев отметил, что до сих пор в Татарстане не утихают обсуждения по языковому вопросу, которые «затронули душу населения».

«Мы говорили и заверяли, что не время для таких решений. Я надеялся, без сомнения, что наш голос будет услышан и произойдет обстоятельное обсуждение. Мы говорили, что найдем общий язык и формы. Не услышали мнение не только нашего многонационального народа, но и других республик. Зачем так торопиться – непонятно. И главное – это делается в нарушение действующей Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан. Мы ведь можем собраться, обговорить, найти решение», – подчеркнул первый Президент республики.

Он посетовал на то, что в начальных классах детей начинают отдалять от родного языка их родителей. Госсоветник РТ также напомнил, что при инаугурации Президент России Владимир Путин дал клятву, «главным лейтмотивом которой было сохранение в стране многонационального единства и на этой основе – сплоченности и поддержки всенародной дружбы».

«Непонятно, чего добиваются вопреки или в нарушение Конституции России. Я не думаю, что парламент Татарстана пойдет на нарушение Конституций России и Татарстана, которые принимались в непростых условиях. Этим же надо дорожить. Вряд ли только таким путем можно исправить упущения в образовательной системе. Это очень сложная проблема для любой страны, а для многонациональных регионов – тем более. Мы должны найти пути решения этих вопросов. Как можно ребенка лишить изучения родного языка? У меня нет ответа», – сказал Шаймиев.

«Полномочиями России любой закон можно протащить, потому что национальные республики в меньшинстве. Мы же через все это уже проходили. Но через консультации находили пути решения этого непростого вопроса и сейчас найдем. И найдем форму, и приведем к каким-то образовательным стандартам. Я в этом не сомневаюсь», – продолжил он.

По словам Госсоветника РТ, он сразу был уверен, что никто из депутатов Государственного Совета республики не поддержит этот законопроект.