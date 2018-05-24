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Эльмира Калимуллина о роли посла ЧМ-2018 по футболу: «Я очень горда представлять Казань»

24 мая 2018, 16:22

Задачей послов ЧМ-2018 по футболу активное участие во всех организационных моментах чемпионата, рассказала певица.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» и посол ЧМ-2018 по футболу Эльмира Калимуллина гордится тем, что будет представлять Казань на мундиале. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

«Наша задача — освещение самого чемпионата и активное участие во всех организационных моментах, культурной части, в жизни именно самого ЧМ-2018. Я как артист, где бы я ни находилась, конечно, всех приглашаю в Россию и Казань для того, чтобы увидеть это прекрасное зрелище, это мировое событие в жизни спорта», — отметила исполнительница. 

По ее словам, она безмерно рада этому событию, тем более что Казань — это спортивная столица России.


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