Эльмира Калимуллина о роли посла ЧМ-2018 по футболу: «Я очень горда представлять Казань»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» и посол ЧМ-2018 по футболу Эльмира Калимуллина гордится тем, что будет представлять Казань на мундиале. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Наша задача — освещение самого чемпионата и активное участие во всех организационных моментах, культурной части, в жизни именно самого ЧМ-2018. Я как артист, где бы я ни находилась, конечно, всех приглашаю в Россию и Казань для того, чтобы увидеть это прекрасное зрелище, это мировое событие в жизни спорта», — отметила исполнительница.

По ее словам, она безмерно рада этому событию, тем более что Казань — это спортивная столица России.