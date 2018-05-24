Федерация панкратиона РТ: Борьбу нельзя исключать из олимпийской программы

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Исключение греко-римской борьбы из программы Олимпийских игр было бы серьезной потерей для спорта. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил президент Федерации грэпплинга РТ, заместитель председателя Федерации панкратиона РТ Рустем Зинатуллин.

«Рекомендация Международного олимпийского комитета об исключении борьбы идет от подковерных игр под девизом обновления олимпийской программы: там постоянно что-то добавляют или убирают. Иногда просто диву даешься. Связано это с конкретными людьми, финансирующими те или иные виды спорта, с продаваемостью телевизионной картинки, наполняемостью арен», – предположил спортивный функционер.

Зинатуллин добавил также, что сам он категорически против возможного исключения греко-римской борьбы из числа олимпийских видов спорта. «Борьба всегда была на Олимпиадах, начиная с Древней Греции!» – подчеркнул он.

Другие участники пресс-конференции высказались о включении в олимпийскую программу каратэ.

Вице-президент филиала Российского союза боевых искусств РТ Эдуард Шарафиев заметил, что «не все восточные единоборства заточены под соревнования, они чаще заняты традиционным развитием личности». «То есть в них нет зрелищности, поэтому они и не стремятся на Олимпиады», – добавил он.

Председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, член общественного совета Министерства по делам молодежи и спорту РТ, эксперт Общественной палаты РТ Александр Даренков же рассказал, что даже в Японии есть много противников уже состоявшегося включения каратэ в число олимпийских дисциплин.

«Для японцев это скорее не соревнование, а традиция, национальное достояние. Но конкретно Федерация WKF в России и нашей республике развивается активно, было бы здорово нашим бойцам-каратистам пробиться на ОИ. Есть подобные серьезные намерения вступить в олимпийскую семью и у Федерации киокусинкай, и у ММА. Знаю, что МОК уже присматривается к ним», – сказал спикер.