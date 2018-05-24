Мэр Казани Ильсур Метшин дал «последний звонок» для пяти тысяч школьников

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на Кремлевской набережной для 5 тыс. 601 казанского школьника прозвенел «последний звонок». Почетная миссия прозвенеть в заветный звонок на плече мэра столицы РТ Ильсура Метшина в этом году досталась ученице 1-го класса гимназии № 102 Златиславе Вирионовой.

«Для меня большое удовольствие, большая честь и большая радость поздравить наших дорогих выпускников, их родителей, преподавателей, директоров наших школ с этим замечательным событием, – отметил глава города. – Позади большой, радостный, самый счастливый, наверное, в жизни момент – школьная пора, а впереди вас ждет большая жизненная дорога. Мы хотим поблагодарить вас, дорогие наши дети, дорогие выпускники, за тот огромный труд, который радовал нас на протяжении вашего выпуска».

По традиции центральным событием праздника стал сводный вальс 150 танцевальных пар в исполнении выпускников. Праздник собрал на Кремлевской набережной тысячи людей: старшеклассников 162 городских школ, учителей, директоров и родителей.

«Для каждого из нас, педагогов города Казани, вы самые замечательные дети на земле, – подчеркнула вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. – Мы в вас так много вкладываем, мы вас так любим, так вами гордимся. Я хочу пожелать вам самых ярких впечатлений, самых лучших дорог, самых добрых людей всегда рядом с вами. Ребята, поверьте, ваша жизнь ярка и интересна, и все, что в ней будет, зависит только от вас».

На церемонии прошло награждение объединения «Добрая Казань»: самые активные участники проекта «Дневник добрых дел» получили памятные подарки и дипломы. Кроме того, выпускники чествовали победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Завершением «последнего звонка» стало выступление российской певицы Ханны, которая, как показал опрос казанских школьников, оказалась среди них наиболее популярной артисткой.