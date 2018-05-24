Вместо того, чтобы построить ферму, глава хозяйства из Кошкино присвоила деньги

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Кукморе осуждена женщина, укравшая 1,2 млн рублей, выделенных на строительство фермы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в 2014 году глава фермерского хозяйства из деревни Кошкино повторно получила субсидию на развитие семейной фермы. Чтобы скрыть факт получения субсидии ранее, женщина подделала документы.

Прокуратура Кукморского района поддержала обвинение против 53-летней местной жительницы. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.