МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Киев добавил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Президента Украины Петра Порошенко.

В течение трех лет сайты и активы агентств будут заблокированы.

Утром 15 мая представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После задержания они провели обыски в пресс-центре и информагентстве, а также в квартирах журналистов. СБУ заявили, что они якобы раскрыли деятельность сети медиа подразделений, которые проводили «гибридную информационную войну против Украины» под руководством России.

Кирилл Вышинский будет находиться под арестом в ближайшие два месяца по подозрению в государственной измене. Адвокат описывает состояние подзащитного как «удовлетворительное» и намерен обжаловать решение по делу подопечного.