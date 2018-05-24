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МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины

24 мая 2018, 15:18

Оба сайта были заблокированы на территории страны.
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Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Киев добавил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Президента Украины Петра Порошенко.

В течение трех лет сайты и активы агентств будут заблокированы.

Утром 15 мая представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После задержания они провели обыски в пресс-центре и информагентстве, а также в квартирах журналистов. СБУ заявили, что они якобы раскрыли деятельность сети медиа подразделений, которые проводили «гибридную информационную войну против Украины» под руководством России. 

Кирилл Вышинский будет находиться под арестом в ближайшие два месяца по подозрению в государственной измене. Адвокат описывает состояние подзащитного как «удовлетворительное» и намерен обжаловать решение по делу подопечного.


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