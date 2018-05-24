(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах скоропостижно скончался судья Марс Ахметшин, сообщили в городском суде.

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Марс Ахметшин скончался на 56-м году жизни.

Марс Анасович родился 5 октября 1962 года в деревне Сулюково Сармановского района Татарской АССР. В 1994 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени Ленина. 26 февраля 2000 года назначен Указом Президента Российской Федерации на должность судьи, где проработал более 17 лет.

По словам коллег, Ахметшин был хорошим наставником для молодых специалистов. Свой опыт охотно передавал начинающим судьям, работникам аппарата суда. Благодаря своим профессиональным и личным качествам, пользовался большим авторитетом и уважением в коллективе.