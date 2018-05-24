Певица Эльмира Калимуллина посетит все игры ЧМ-2018 в Казани

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» и посол ЧМ-2018 по футболу Эльмира Калимуллина планирует посетить все игры мундиаля, которые будут проходить в Казани. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Я стопроцентно буду на всех матчах, которые будут в Казани. Вообще, я болею за сборную Германии. Мне кажется, это одна из самых перспективных сборных. Даже на Кубке Конфедерации я видела, что в ее составе не столько основные представители сборной, сколько еще и молодые ее представители. И я очень рада, что они себя активно проявили», — отметила певица.