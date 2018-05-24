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Сегодня по Казани впервые проедет беспилотный автомобиль

24 мая 2018, 15:06 , Фото: скриншот

Сегодня по Казани впервые проедет беспилотный автомобиль Путь инновационной разработки проляжет по набережной на улице Сибгата Хакима.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» совместно с мэрией Казани запустило трассу для беспилотников. Первый беспилотный автомобиль проедет по городу сегодня, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор автоконцерна Сергей Когогин.

FIFA урезала маршрут беспилотника и не позволила организовать проезд беспилотного транспортного средства от «Татнефть-арены» до стадиона Kazan-Arena. После этого был построен отдельный маршрут. В результате беспилотник будет курсировать по набережной на улице Сибгата Хакима.

Официальная презентация беспилотного транспорта состоится 13 июня – перед началом чемпионата мира по футболу.

После чемпионата мира одна из единиц беспилотного транспорта будет перевозить пассажиров бизнес-класса в аэропорту «Бегишево», один образец будет работать на закрытой территории Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», а еще один – на территории самого КАМАЗа, рассказал Когогин.


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