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Культура

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у «Распрекрасного принца»

24 мая 2018, 15:11

Сегодня, 24 мая, в широкий прокат выходит мультфильм российского производства «Садко».
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Экспертный совет Министерства культуры России рекомендовал перенести премьеру анимационной ленты «Распрекрасный принц» с 24 мая на 28 июня, передает ТАСС.

Дело в том, что в этот же день в широкий прокат выходит мультфильм российского производства «Садко». Ранее глава ведомства Владимир Мединский отмечал, что не разрешит ставить две премьеры мультфильмов, один из которых – российского производства, в один день, так как зарубежная лента будет мешать российской.

Глава Департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова подчеркнула, что продюсерам двух лент предложили договориться между собой о датах по-хорошему, однако соглашения достичь не удалось.

В результате был созван экспертный совет, члены которого и предложили перенести «Распрекрасного принца» на 28 июня. Изначально датой релиза зарубежной ленты было указано 10 мая этого года.


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