В Высокогорском районе госпитализирован водитель вылетевшей с трассы иномарки

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Водитель перевернувшейся в Высокогорском районе иномарки госпитализирован с различными травмами, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне вечером на 12-м километре трассы Каменка – Дубъязы 59-летний житель Высокой Горы за рулем «Хендэ» потерял управление и перевернулся в кювет.
Пострадавшего водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №7.
На месте сотрудники ПСЧ №113 поставили авто на колеса и отключили аккумулятор машины.