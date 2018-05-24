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В Высокогорском районе госпитализирован водитель вылетевшей с трассы иномарки

24 мая 2018, 14:55 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Высокогорском районе госпитализирован водитель вылетевшей с трассы иномарки ДТП случило на 12-м километре трассы Каменка – Дубъязы.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Водитель перевернувшейся в Высокогорском районе иномарки госпитализирован с различными травмами, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на 12-м километре трассы Каменка – Дубъязы 59-летний житель Высокой Горы за рулем «Хендэ» потерял управление и перевернулся в кювет.

Пострадавшего водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №7.

На месте сотрудники ПСЧ №113 поставили авто на колеса и отключили аккумулятор машины.

 


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