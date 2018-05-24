Силуанов пообещал в течение шести лет не менять налоги

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). В ближайшие шесть лет налоговая система РФ не будет претерпевать заметных изменений. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Сейчас Правительство обсуждает донастройки системы налогообложения, отметил он.

В марте Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обозначил задачу в быстром порядке сформировать новые условия для налоговой системы. Изменения должны стимулировать экономический рост и обеспечить пополнение бюджетов на всех уровнях.

Позднее Силуанов заявил, что Министерство финансов в ближайшее время представит предложения по новым налоговым условиям, которые помогут перенести часть нагрузки с прямых налогов на косвенные.

На прошлой неделе он сообщил, что все изменения будут внесены в весенний период, добавив, что налог на доходы физических лиц повышать не планируется.