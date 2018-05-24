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Создатель «Симпсонов» анонсировал новый мультик для взрослых

24 мая 2018, 15:40 , Фото: twitter.com

Создатель «Симпсонов» анонсировал новый мультик для взрослых Премьера комедийного мультсериала о Средневековье Disenchantment состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 августа.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Автор самого продолжительного в истории США мультсериала «Симпсоны» Мэтт Гроунинг снял свой первый за 20 лет новый анимационный проект для взрослых, пишет «Газета.ру».

Премьера комедийного мультсериала о Средневековье Disenchantment состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 августа. Пользователям будут доступны десять серий мультфильма.

В Twitter`e появились первые кадры нового мультсериала, персонажи в нем очень похожи на «Симпсонов» и «Футурамы». Главными действующими лицами Disenchantment стали пьющая принцесса Бин, ее друг-эльф Эльфо и демон Люси. Гроунинг пообещал зрителям, что в его новом труде «будет много секса, смерти и шуток».

Ранее сообщалось, что Барак и Мишель Обама станут продюсерами компании Netflix.


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