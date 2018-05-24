Создатель «Симпсонов» анонсировал новый мультик для взрослых

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Автор самого продолжительного в истории США мультсериала «Симпсоны» Мэтт Гроунинг снял свой первый за 20 лет новый анимационный проект для взрослых, пишет «Газета.ру».
Премьера комедийного мультсериала о Средневековье Disenchantment состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 августа. Пользователям будут доступны десять серий мультфильма.
В Twitter`e появились первые кадры нового мультсериала, персонажи в нем очень похожи на «Симпсонов» и «Футурамы». Главными действующими лицами Disenchantment стали пьющая принцесса Бин, ее друг-эльф Эльфо и демон Люси. Гроунинг пообещал зрителям, что в его новом труде «будет много секса, смерти и шуток».
Ранее сообщалось, что Барак и Мишель Обама станут продюсерами компании Netflix.