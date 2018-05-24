Эльмира Калимуллина выступит на фестивале болельщиков во время ЧМ-2018

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» и посол ЧМ-2018 Эльмира Калимуллина выступит на фан-фестивале в Казани во время мундиаля. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мое выступление на фан-фестивале должно состояться. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры. В моем репертуаре будут татарские национальные песни, песни татарских композиторов, арии и мои собственные композиции», — отметила она.

На вопрос, достойна ли татарская музыка звучать на ЧМ по футболу, исполнительница ответила утвердительно. По ее мнению, гостей чемпионата нужно познакомить с Татарстаном, его культурой и музыкой. «Нашей, скажем так, визитной карточкой является наша музыка и искусство, наш язык», — заключила певица.