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Эльмира Калимуллина выступит на фестивале болельщиков во время ЧМ-2018

24 мая 2018, 14:30 , Фото: Рамиль Гали

Эльмира Калимуллина выступит на фестивале болельщиков во время ЧМ-2018 Певица представит гостям фестиваля татарские национальные песни и композиции из своего репертуара.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» и посол ЧМ-2018 Эльмира Калимуллина выступит на фан-фестивале в Казани во время мундиаля. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

«Мое выступление на фан-фестивале должно состояться. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры. В моем репертуаре будут татарские национальные песни, песни татарских композиторов, арии и мои собственные композиции», — отметила она. 

На вопрос, достойна ли татарская музыка звучать на ЧМ по футболу, исполнительница ответила утвердительно. По ее мнению, гостей чемпионата нужно познакомить с Татарстаном, его культурой и музыкой. «Нашей, скажем так, визитной карточкой является наша музыка и искусство, наш язык», — заключила певица.


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