В Казани определят лучших представителей боевых искусств Татарстана

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Казани определят пятерых лучших представителей боевых искусств Татарстана. В субботу, 26 мая, их наградят «золотыми поясами» в КСК КФУ «УНИКС».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» вице-президент филиала Российского союза боевых искусств Эдуард Шарафиев перечислил номинации, в которых состоится награждение. Это будут «Лучший спортсмен (боец) года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года» и «Верность традиции», пояснил он.

«Номинанты получат дипломы, а лауреатам вручат позолоченную статуэтку лауреата национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств "Золотой пояс", специальный почетный знак и удостоверение к нему, а также денежную премию», – отметил Шарафиев.

Торжественная церемония награждения состоится уже в третий раз. Впервые она была организована в 2016 году. Тогда победителей также определяли в пяти номинациях.