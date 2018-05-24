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В Татарстане осудят двух местных парней за попытку сбыта 640 г гашиша через Интернет

24 мая 2018, 14:25

24-летний житель Пестречинского района купил оптовую партию наркотиков и поручил 26-летнему подельнику заняться «закладками».
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Татарстане осудят двух парней, пытавшихся сбыть через Сеть крупную партию наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, осенью прошлого года 24-летний житель Пестречинского района купил оптовую партию гашиша, весом не менее 640 граммов, а также около грамма «синтетики». Наркотики он расфасовал и спрятал дома.

В январе текущего года часть гашиша он отдал своему 26-летнему подельнику из Казани, а тот расфасовал его по тайникам в городе.

Свой умысел молодые люди довести до конца не сумели, так как их задержали правоохранители, а наркотики изъяли.

Уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере» направлено на рассмотрение в Пестречинский суд.


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