В Татарстане осудят двух местных парней за попытку сбыта 640 г гашиша через Интернет

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Татарстане осудят двух парней, пытавшихся сбыть через Сеть крупную партию наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, осенью прошлого года 24-летний житель Пестречинского района купил оптовую партию гашиша, весом не менее 640 граммов, а также около грамма «синтетики». Наркотики он расфасовал и спрятал дома.

В январе текущего года часть гашиша он отдал своему 26-летнему подельнику из Казани, а тот расфасовал его по тайникам в городе.

Свой умысел молодые люди довести до конца не сумели, так как их задержали правоохранители, а наркотики изъяли.

Уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере» направлено на рассмотрение в Пестречинский суд.