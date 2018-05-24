(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стадион «Казань-Арена» перейдет в пользование «Организационного комитета-2018» 31 мая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

По его словам, соглашение о передаче арены в эксклюзивное пользование было подписано в октябре 2016 года. «Стадион „Казань-Арена“ передается в эксклюзивное пользование „Организационному комитету-2018“ с 31 мая по 9 июля в соответствии с подписанным ранее соглашением», — заявил Миннахметов.

«Казань-Арена» примет шесть матчей чемпионата мира по футболу — четыре групповые игры и две встречи раунда плей-офф. В столице Татарстана сыграют сборные Франции и Австралии (16 июня), Ирана и Испании (20 июня), Польши и Колумбии (24 июня), КНДР и Германии (27 июня). Также в Казани пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и один четвертьфинал (6 июля).