В ИА «Татар-информ» расскажут о деятельности Дома дружбы народов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Завтра, 25 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о деятельности Дома дружбы народов.
В мероприятии примут участие председатель совета РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров и директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
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