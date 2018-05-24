В Казани на два месяца ограничат движение по улице Сибгата Хакима

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани на два месяца, с 25 мая по 25 июля, ограничат движение транспорта по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

На время подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу движение будет ограничено и на других улицах.

Движение как транспортных средств, так и пешеходов будет ограничено с 10 июня до 10 июля на части улицы Гаяза Исхаки от улицы Чернышевского до улицы Тази Гиззата, а с 31 мая по 20 июля – на проезде от моста Миллениум до дома № 7д по улице Николая Ершова. Ограничение не затронет машины с пропусками от оргкомитета «Россия-2018».

Кроме того, дополнительно движение автомобилей будет ограничено с 9.00 до 17.00 16 июня, с 17.00 20 июня до 1.00 21 июня, с 17.00 24 июня до 1.00 25 июня, с 13.00 до 21.00 27 июня, с 13.00 до 21.00 30 июня и с 17.00 6 июля до 1.00 7 июля.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.