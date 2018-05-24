(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). УФСИН РТ просит освободить от налогов компании, где трудятся осужденные к принудительным работам, сообщает пресс-служба ведомства.

У руководства УФСИН России по РТ прошла рабочая встреча с представителями органов исполнительной власти по вопросам трудоустройства осужденных к принудительным работам.

В собрании под председательством замруководителя исполкома Казани участвовали замначальника УФСИН, глава уголовно-исполнительной инспекции пенитенциарного ведомства, глава отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией, руководитель Исправительного центра №1, а также главы районных администраций города, управляющих компаний предприятий.

С начала прошлого года в ФСИН РФ действует новый вид наказания – принудительные работы. Его применяют как альтернативу заключению за преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Осужденные на исправительные работы отбывают свое наказание в специальных заведениях – исправительных центрах.

Такой центр был открыт в республике в начале мая. Он рассчитан на содержание 150 мужчин и 50 женщин, но пока там содержится всего один человек, работает он на автомойке.

Замначальника УФСИН Ильназ Фахреев отметил, что следует с особым вниманием отнестись к вопросу трудоустройства осужденных. По его словам, уровень их привлечения труду в России на сегодняшний день составляет 80 процентов. Чтобы простимулировать работодателей привлекать их к себе на работу, необходимо снизить налоги на прибыль, а также установить нормативы распределения доходов, которые удерживаются из зарплаты осужденных в бюджет РФ.

«В настоящее время нами направлено письмо Президенту Республики Татарстан и председателю Госсовета республики по вопросу внесения изменений в законодательство в части предоставления налоговых льгот, в том числе уменьшения ставки по налогу на прибыль организаций, организациям, использующим труд осужденных к принудительным работам», – продолжил Ильназ Фахреев.

Участникам встречи напомнили, что осужденные обязаны работать в тех местах, которые для них определят исправительные центры. К труду их привлекают в соответствии с трудовым законодательством, исключая правила приема, увольнения, перевода, отказа от работы, а также отпусков.

По итогам встречи было решено подготовить и согласовать с Исполкомом Казани и главами предприятий проект перечня организаций, которые готовы трудоустроить осужденных.