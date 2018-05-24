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Пушков похвалил освиставших Никки Хейли студентов

24 мая 2018, 13:58 , Фото: https://twitter.com

Пушков похвалил освиставших Никки Хейли студентов Студенты Хьюстонского университета выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, утверждая, что Хейли потакает геноциду.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Российский сенатор Алексей Пушков одобрил действия студентов Хьюстонского университета, которые освистали постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в знак протеста против политики США в Палестине. По его словам, они «все правильно сделали». Об этом сенатор написал в свое микроблоге в Twitter.

«Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли — и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие», — отметил Пушков.

Перед людьми выступать — это не в Совбезе и не перед камерами красоваться, добавил он.

Ранее журналист Си Джей Верлеман опубликовал в Twitter видео, на котором студенты выкрикивают лозунги в поддержку Палестины, утверждая, что Хейли потакает геноциду.


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