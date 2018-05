Пушков похвалил освиставших Никки Хейли студентов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Российский сенатор Алексей Пушков одобрил действия студентов Хьюстонского университета, которые освистали постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в знак протеста против политики США в Палестине. По его словам, они «все правильно сделали». Об этом сенатор написал в свое микроблоге в Twitter.

«Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли — и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие», — отметил Пушков.

Перед людьми выступать — это не в Совбезе и не перед камерами красоваться, добавил он.

Ранее журналист Си Джей Верлеман опубликовал в Twitter видео, на котором студенты выкрикивают лозунги в поддержку Палестины, утверждая, что Хейли потакает геноциду.

"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."



-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.



You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII