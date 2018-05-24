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Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре

24 мая 2018, 13:49 , Фото: Рамиль Гали

Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре Порывы ветра будут достигать 17 м/c, а при грозах – 20 м/с.
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и о метелях
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и гололеде
Об ухудшении погодных и дорожных условий предупредили синоптики Татарстана
Туман и до 31 градуса мороза прогнозируют синоптики Татарстана
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем местами на территории Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер, сообщают синоптики республики.

Порывы ветра будут достигать 17 м/c, а при грозах – 20 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 25 мая по республике температура воздуха составит 9 – 14 градусов тепла ночью и 13 – 18 днем. Местами, в том числе и в Казани, вероятны дожди. 


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