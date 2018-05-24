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Происшествия

На станции метро «Театральная» в Москве погиб мужчина

24 мая 2018, 13:49

Из-за ЧП временно приостановлено движение поездов на участке Замоскворецкой линии метрополитена.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На станции метро «Театральная» в Москве погиб мужчина, сообщает РБК.

Как сообщает СМИ, мужчина упал под прибывающий поезд. Машинист начал экстренно тормозить, но избежать наезда не удалось.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Из-за трагедии было приостановлено движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».

На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.


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