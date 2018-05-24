Глава Минэкономики РТ назвал одной из ключевых задач развитие высокотехнологичного сектора

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой Татарстана, является развитие высокотехнологичного сектора. Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

По словам главы Минэкономики республики, высокотехнологичный сектор должен стать основой импортозамещения и сформировать долгосрочные источники роста экономики региона.

При этом Абдулганиев обратил внимание на то, что Татарстан планомерно идет по пути инновационного развития и внедрения высоких технологий. Республика третий год подряд в рейтинге инновационного развития субъектов Федерации занимает первое место среди регионов Ассоциации инновационных регионов России и третье по РФ в целом.

Рейтинг «Инновационный бизнес в регионах России» разработан РАНХиГС при Президенте РФ совместно с Ассоциацией инновационных регионов России при поддержке международной информационной группы «Интерфакс» и Торгово-промышленной палаты страны.