В ДНР заявили об уничтожении группы украинских силовиков, планировавших теракты

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили группу украинских силовиков, планировавших теракты на территории республики, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации „Сорок сороков“», — сообщил Басурин.

По его словам, этим планам не удалось сбыться, и благодаря профессиональным действиям военнослужащих отряда ВС ДНР группу террористов удалось выявить и уничтожить.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 21 мая и утром украинская армия дважды атаковала позиции сил ДНР под Горловкой.