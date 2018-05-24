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Галимова: Никифорову точно найдут применение в органах госвласти

24 мая 2018, 13:53 , Фото: Рамиль Гали

Галимова: Никифорову точно найдут применение в органах госвласти В Казанском Кремле не стали комментировать возможное назначение экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ на должность в РТ.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову как высококвалифицированному специалисту точно найдется применение в органах государственной власти. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова. 

В Казанском Кремле не стали комментировать, готовят ли Никифорову должность в республике.

Ранее стало известно, что выходец из Татарстана не вошел в состав нового Правительства РФ.


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