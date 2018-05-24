Галимова: Никифорову точно найдут применение в органах госвласти

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову как высококвалифицированному специалисту точно найдется применение в органах государственной власти. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В Казанском Кремле не стали комментировать, готовят ли Никифорову должность в республике.

Ранее стало известно, что выходец из Татарстана не вошел в состав нового Правительства РФ.