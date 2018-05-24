Фарид Мухаметшин призвал ОП РТ усилить работу с социально ориентированными НКО

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал Общественную палату республики усилить работу с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО).

«Посмотрите внимательнее в своей работе, кто реально занимается по заявленной при регистрации теме, а кто просто зарегистрировался», – обратился к председателю Общественной палаты РТ Анатолию Фомину Фарид Мухаметшин на заседании Госсовета РТ. Глава ОП РТ представил депутатам доклад об основных направлениях деятельности палаты за 2017 год.

Эту тему в своем докладе затронул и Фомин. Среди положительных показателей отчетного периода он назвал рост количества социально ориентированных НКО в республиканском реестре социально ориентированных НКО, в котором сегодня около 600 организаций – получателей имущественной, финансовой, консультационной, информационной и других видов государственной и муниципальной поддержки.

«Свидетельством целенаправленной работы Общественной палаты республики с некоммерческими организациями стали высокие результаты по участию в конкурсах грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, республиканских конкурсах», – подчеркнул докладчик. По итогам 2017 года победителями федерального конкурса стали 89 организаций с общей суммой поддержки около 125 млн рублей. Это третье место среди регионов по количеству победителей после Москвы и Санкт-Петербурга.

Говоря о задачах ОП РТ на 2018 год, Анатолий Фомин отметил: «Важнейшей задачей остается содействие работе координационного совета при Кабинете Министров республики по организации доступа социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению».

В завершение обсуждения вопроса Фарид Мухаметшин заметил, что это первое официальное выступление главы ОП РТ с докладом по актуальным вопросам в стенах парламента. «Представлен широкий материал», – подытожил он.