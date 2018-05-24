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Галимова: Власти РТ поставили задачу максимально открыто обсуждать генплан Казани с населением

24 мая 2018, 13:30

Галимова: Власти РТ поставили задачу максимально открыто обсуждать генплан Казани с населением По поручению руководства республики власти Казани ведут работу по разъяснению ситуации с генеральным планом города.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Руководство Татарстана поставило задачу максимально открыто обсуждать генеральный план Казани с населением. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В том числе по поручению Правительства РТ власти города работают по разъяснению ситуации – тему обсуждают на деловых понедельниках и пресс-конференциях, отметила официальный представитель Казанского Кремля.

«Давайте дождемся слушаний и понимания того, как будут сформированы предложения и позиция граждан», – добавила Галимова.

Согласно новому генплану города, три поселка могут подпасть под снос из-за строительства магистрали.


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