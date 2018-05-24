Президент РТ на ПМЭФ подписал ряд соглашений о сотрудничестве

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В частности, Президент РТ заключил с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой Соглашение о сотрудничестве в целях реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на территории Татарстана.

Кроме того, Минниханов и учредитель фонда «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)» Игорь Рыбаков подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством РТ и фондом.

Также в присутствии лидера республики прошло подписание Соглашения о благотворительной деятельности между группой «Трансойл» и благотворительным фондом «Русфонд». Документ предполагает пожертвование средств группой на приобретение оборудования, необходимого для автоматизации и ускорения типирования потенциальных доноров костного мозга в лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ.