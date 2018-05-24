Звезда «Великолепного века» обезобразила лицо пластикой

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли сделала себе неудачный «тюнинг» лица.



34-летняя актриса изменила скулы, увеличила губы, сделала татуаж бровей и нарастила ресницы. Изменился и цвет волос актрисы – она стала блондинкой.



Мерьем Узерли сыграла роль рыжеволосой Роксоланы в турецком сериале «Великолепный век». Миллионы людей полюбили ее за красивую естественную внешность. Однако теперь поклонники звезды пришли просто в ужас от обновленнго вида актрисы. По их мнению, Мерьем настолько увлеклась косметологией, что в ней уже ничего не осталось от прежней красоты.



«В принципе все равно, просто все любили ее и восхищались ей, ее естественной красотой, а теперь просто какой-то кошмар, и дело даже не в губах, а во всем, даже теперь фильмы с ней смотреть не хочется, фу», «В свои 34 года выглядеть так ужасно, кошмар, ужас, неужели она сама этого не видит, близкие подсказали бы что это полный капец», «Ой, ужас, зачем?» – высказали свое мнение подписчики.

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