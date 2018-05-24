ВТБ продал часть своего пакета акций «Магнита»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). ВТБ и группа Maraphon Group под управлением Александра Винокурова совершили сделку по продаже почти 12 процентов акций одного из самых крупных ритейлеров в России – «Магнита», пишет газета «Ведомости».

Стороны не раскрыли стоимость сделки. В сообщении инвестиционной группы отмечается, что на момент закрытия торгов 23 мая стоимость пакета на ММВБ составляла 62,5 млрд рублей.

Ранее в этом году группа ВТБ выкупила у основателя краснодарского ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого большую часть пакета акций. В результате сделки с Maraphon Group доля банка сократилась до 17,28 процента.

По словам Винокурова, «Магнит» на сегодняшний момент недооценен. Рынок ритейла быстро меняется, а у этого ритейлера очень большой потенциал, который при должной организации, снова выведет сеть в лидеры в области розничных продаж, уверен президент инвестиционной группы.

Компания Maraphon Group была основана год назад и до сегодняшнего дня была известна в основном своими инвестициями в области фармацевтики. Ее интересы в розничной области не ограничатся покупкой пакета акций «Магнита», отмечается в сообщении пресс-службы группы.