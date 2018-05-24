Минниханов на ПМЭФ будет привлекать британские инвестиции в Россию через Татарстан

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме встретится с британским лордом Уэверли.

Татарстан заинтересован в том, чтобы британские инвестиции заходили на российский рынок через республику. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что у сторон много перспективных вариантов сотрудничества: разработки в области высоких технологий, машиностроение, автомобилестроение и так далее.

Виконт Уэверли является одним из 90 оставшихся в Палате лордов наследственных пэров и принадлежит к числу независимых депутатов.