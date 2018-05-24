(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «Газпром» планирует открыть в Иннополисе лабораторию для нужд нефтегазового сектора. Договор о сотрудничестве между компанией и Татарстаном подпишут на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

С председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером встретится Президент РТ Рустам Минниханов.

«В рамках этой встречи должно состояться подписание соглашение о сотрудничестве республики с крупнейшей корпорацией в части развития в Университете Иннополис компетенции "нефтегазовая отрасль". По итогам проделанной работы возможно открытие при университете новой лаборатории, направленной на исследование и разработку программных комплексов для нефтегазового сектора», – заявила официальный представитель Казанского Кремля.